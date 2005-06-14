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Толкачев: <Парламент Башкирии отменил или изменил 413 нормативных актов в соответствии с федеральным законодательством>

14 июня 2005, 13:35
Председатель Государственного Собрания Башкортостана Константин Толкачев высказал мнение о развитии федерализма в стране и обозначил позицию по поводу статуса национальных республик в составе Российской Федерации. <Российский федерализм - скорее процесс, чем уже действительно сложившаяся и существующая политико-правовая реальность. Это все еще продолжающееся движение к некоему желанному идеалу государственного устройства>, - сказал спикер башкирского парламента. При этом он отметил, что .
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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