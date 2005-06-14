mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Сотрудники УФСБ по Башкирии задержали членов международной ОПГ, у которых изъяли 18 килограммов героина

14 июня 2005, 21:11
Оперативники ФСБ из Башкирии, Курганской, Свердловской и Челябинской областей в ходе совместной операции сумели разоблачить членов наркомафии, промышлявшей ввозом в Россию наркотиков из Таджикистана. В преступной группировке оказалось семь выходцев из таджикской республики, двое русских наркодельцов примкнули к распространителям белой смерти, руководствуясь не национальным признаком, а желанием заработать. Учитывая, что грамм героина на стоит свыше 1000 рублей, то оперативники изъяли у наркоторговцев целое состояние - 18 килограммов порошка на сумму около 20 миллионов .
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку
Сегодня, 15:13
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04