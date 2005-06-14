Сотрудники УФСБ по Башкирии задержали членов международной ОПГ, у которых изъяли 18 килограммов героина

Оперативники ФСБ из Башкирии, Курганской, Свердловской и Челябинской областей в ходе совместной операции сумели разоблачить членов наркомафии, промышлявшей ввозом в Россию наркотиков из Таджикистана. В преступной группировке оказалось семь выходцев из таджикской республики, двое русских наркодельцов примкнули к распространителям белой смерти, руководствуясь не национальным признаком, а желанием заработать. Учитывая, что грамм героина на стоит свыше 1000 рублей, то оперативники изъяли у наркоторговцев целое состояние - 18 килограммов порошка на сумму около 20 миллионов .