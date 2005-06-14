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Племянник нанес пожилой тетке 50 ударов ножом за отказ в кредите

14 июня 2005, 23:36
Судебная коллегия Верховного суда Башкирии оставила в силе вердикт Стерлитамакского городского суда, приговорившего к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима 20-летнего парня, который убил родную тетку, приютившую его, только за то, что родственница не дала денег в долг. На теле несчастной женщины насчитали 50 ранений.Как сообщили "МК" в Верховном суде РБ, вначале в жестоком убийстве подозревали 33-летнего сына погибшей. Он нашел обезображенное тело матери и вызвал милицию. Когда его допрашивали, был возбужден, да еще от него разило спиртным.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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