mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Испачканный в оранжевом: Янукович за Тимошенко не подглядывал

14 июня 2005, 21:58
Со времен " оранжевой революции" в Украине россияне ничего не слышали о бывшем премьер-министре, бывшем кандидате в президенты Викторе Януковиче . И вот его имя вновь на слуху: МВД Украины вызывает Виктора Федоровича на допрос. Он выступает свидетелем - во всяком случае, пока. И должен будет дать пояснения по факту незаконного выделения из госбюджета почти 5 млн. гривен международному аэропорту Донецка для закупки техсредств.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку
Сегодня, 15:13
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04