Испачканный в оранжевом: Янукович за Тимошенко не подглядывал

Со времен " оранжевой революции" в Украине россияне ничего не слышали о бывшем премьер-министре, бывшем кандидате в президенты Викторе Януковиче . И вот его имя вновь на слуху: МВД Украины вызывает Виктора Федоровича на допрос. Он выступает свидетелем - во всяком случае, пока. И должен будет дать пояснения по факту незаконного выделения из госбюджета почти 5 млн. гривен международному аэропорту Донецка для закупки техсредств.