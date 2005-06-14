Депутатов Госсобрания Башкирии не отпускают на каникулы

В ближайший четверг состоится очередное XXV заседание Государственного Собрания Башкирии. Многие предполагали, что парламентскими слушаниями, назначенными на 16 июня, завершится весенняя сессия, однако XXV заседание все-таки не станет заключительным.Как сообщили в аппарате Курултая РБ, объем законотворческой работы башкирских депутатов внушителен, и рассмотреть все вопросы, намеченные на первую половину 2005 года, не удастся. По этой причине пленарные слушания, которые и завершат весеннюю сессию, пройдут в июле.В повестке дня заседания в четверг значатся 37 пунктов.