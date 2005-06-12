В Уфе в жилых домах убийцы используют лифты в качестве <труповозов>

Сразу два идентичных преступления зарегистрированы в столице Башкирии. Остолбенел от ужаса жилец дома на Мелеузовской улице в уфимском микрорайоне Шакша. Квартиросъемщик, проснувшийся спозаранку, примерно в 6.40 утра вызвал лифт. Когда же двери кабины открылись, то шакшинец увидел внутри бездыханное тело своего соседа с третьего этажа.Не менее был удивлен житель Октябрьского района Уфы, рано утром отправившись на работу, и нажав на кнопку <вызов лифта> оказался участником фильма ужасов: кабина привезла к его ногам мертвеца.