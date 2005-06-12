Шевчук получил удостоверение народного артиста Башкортостана из рук Рахимова

Несмотря на то, что батька Шевчук не приветствовал разговоры о том, что два года назад стал народным артистом Башкортостана, отговариваясь фразами: <Я такой народный, что мне должны уже в каждом киоске наливать:>, сегодня знаменитый рокер не отказался прийти в Белый дом, чтобы получить из рук президента Башкирии Муртазы Рахимова удостоверение и нагрудный знак. Почетное звание присвоено лидеру группы указом Президента Республики Башкортостан за большие заслуги в развитии музыкального искусства и высокое исполнительское мастерство.