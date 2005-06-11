В Уфе следить за работой игровых салонов будут 19 контролеров

В столице Башкирии создали специальную комиссию, которая станет следить за соблюдением правил работы залов игровых автоматов. Комиссия носит координационный характер, и в нее входят 19 человек - чиновники мэрии, энергетики, милиционер, санитарный врач, пожарный и специалисты по торговле.Как сообщили в аппарате администрации башкирской столицы, ревизорам прежде всего вменяется в обязанность контролировать исполнение <Положения о порядке размещения залов игровых автоматов на территории Уфы>, принятое горсоветом еще в прошлом годы.