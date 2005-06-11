Прокуратура Башкирии оставляет за собой право обжаловать прекращение судебной тяжбы между Минимуществом и республиканским ТЭК

Вчера арбитражный суд Башкирии принял отзыв исковых требований Минимущества республики к компаниям, управляющим башкирским ТЭКом. Определением АС РБ производство по делу о признании ничтожными сделок передачи госпакета акций в управление этим структурам, было прекращено. Таким образом, судебная тяжба между правительством республики и представителями башкирского ТЭКа завершилась.Прокурор Башкирии Александр Коновалов во вторник заявил, что надзорное ведомство в этих слушаниях выступало на стороне государства и готово было отстаивать его интересы всеми возможными, для прокуратуры средствами.