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После допроса с пристрастием невинный человек был убит

10 июня 2005, 12:17
К восьми годам лишения свободы приговорил Советский суд столицы Башкирии 22-летнего парня, который забил железной трубой ни в чем не повинного человека.Как сообщили в прокуратуре Советского района столицы Башкирии, юноша веселился с друзьями во дворе своего частного дома. Один из приятелей хозяина умыкнул с соседской веранды магнитофон . Сам квартиросъемщик не отличался чистотой нравов и согласился с воришкой, что музыкальный аппарат в хозяйстве пригодится. Злоумышленники спрятали магнитофон в ближайших кустах и продолжили пьянку.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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