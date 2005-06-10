После допроса с пристрастием невинный человек был убит

К восьми годам лишения свободы приговорил Советский суд столицы Башкирии 22-летнего парня, который забил железной трубой ни в чем не повинного человека.Как сообщили в прокуратуре Советского района столицы Башкирии, юноша веселился с друзьями во дворе своего частного дома. Один из приятелей хозяина умыкнул с соседской веранды магнитофон . Сам квартиросъемщик не отличался чистотой нравов и согласился с воришкой, что музыкальный аппарат в хозяйстве пригодится. Злоумышленники спрятали магнитофон в ближайших кустах и продолжили пьянку.