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На заводе <Гидравлика> тачались пистолеты

10 июня 2005, 12:44
Пистолет и десятки патронов изъяли сегодня сотрудники Советского РУВД на заводе в столице Башкирии. Среди криминального арсенала оперативники обнаружили и заготовки для самодельного оружия.Как сообщили в пресс-службе МВД РБ, 20-летнего электрика завода задержали сотрудники вневедомственной охраны Советского РУВД столицы республики. Рабочий подозревался в хищении цветного металла со станков. Однако результат превзошел ожидания милиционеров. В личном ящике рядом с его рабочей спецовкой наряд охраны обнаружил целый арсенал.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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