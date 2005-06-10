На заводе <Гидравлика> тачались пистолеты

Пистолет и десятки патронов изъяли сегодня сотрудники Советского РУВД на заводе в столице Башкирии. Среди криминального арсенала оперативники обнаружили и заготовки для самодельного оружия.Как сообщили в пресс-службе МВД РБ, 20-летнего электрика завода задержали сотрудники вневедомственной охраны Советского РУВД столицы республики. Рабочий подозревался в хищении цветного металла со станков. Однако результат превзошел ожидания милиционеров. В личном ящике рядом с его рабочей спецовкой наряд охраны обнаружил целый арсенал.