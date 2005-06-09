По Комсомольской и Российской улицам пойдут трамваи

Утвержден новый генплан развития столицы Башкирии, и в отличие от генерального плана города 1995 года, он предполагает полный отказ от идеи <параллельного> города, когда застройка Уфы шла лишь в пойме рек Уфимки и Белой.Предпочтение в развитии отдается западному направлению, прежде всего Затона-Демы и зоны аэропорта (Чесноковка-Уршак). Здесь предполагается активное жилищное строительство рядом с транспортными магистралями. Только в Деме планируется сдать в 2006 году 400 тысяч квадратных метров жилья.