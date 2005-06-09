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На конкурсе <Интернет-2005>, завершившемся в столице Башкирии, сайт <МК> в Уфе> признан <оперативным и качественным информресурсом>

10 июня 2005, 01:58
Вечером 9 июня в развлекательном комплексе <Проспект> состоялась церемония награждения победителей III ежегодного конкурса <Интернет-Уфа>. С чувством глубокого удовлетворения сообщаем посетителям, что наш сайт в Уфе> признан жюри . Вместе с дипломом в качестве приятного приложения web-редакция получила цветной телевизор.Отрадно также заметить, что III место в номинации занял неофициальный сайт филологического факультета БГУ, создатели контента которого постоянно публикуются на печатных и web-страницах нашей газеты.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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