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Минимущество намерено отозвать из арбитража иски к башкирскому ТЭКу

9 июня 2005, 14:30
Сегодня в 14 часов по местному времени в Арбитражном суде Башкирии продолжилось заседание по искам Минимущества о возврате акций башкирского ТЭКа в госсобственность.Напомним, что в минувший понедельник представители ответчиков предложили заключить мировое соглашение, и истцы обещали подумать и взяли тайм-аут. Сегодня же представители Минимущества заявили, что готовы отказаться от своих требований, и в слушаниях по этому вопросу вновь объявлен перерыв до завтрашнего дня.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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