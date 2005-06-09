Если граждане не идут в милицию, милиция сама идет к гражданам

Впервые в Башкирии милицейские начальники решили сами принимать заявления и жалобы у граждан непосредственно в жилых микрорайонах. Прием заявлений и сообщений о преступлениях, поданных простыми жителями, а также борьба с незаконным отказом в регистрации жалоб в правоохранительных органах Башкирии объявлены приоритетным направлением. Так, например, этой теме было посвящено расширенное заседание коллегии МВД РБ и республиканской прокуратуры.