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Если граждане не идут в милицию, милиция сама идет к гражданам

9 июня 2005, 18:42
Впервые в Башкирии милицейские начальники решили сами принимать заявления и жалобы у граждан непосредственно в жилых микрорайонах. Прием заявлений и сообщений о преступлениях, поданных простыми жителями, а также борьба с незаконным отказом в регистрации жалоб в правоохранительных органах Башкирии объявлены приоритетным направлением. Так, например, этой теме было посвящено расширенное заседание коллегии МВД РБ и республиканской прокуратуры.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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