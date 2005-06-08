mkset.ru
ГлавноеВсе новости

По 59 уголовным делам о невыплате зарплаты суды назначили наказание только двум руководителям

8 июня 2005, 15:10
Прокуратура Башкирии в прошлом году провела на предприятиях республики надзорные проверки по соблюдению трудового законодательства - по коллективным и индивидуальным договорам, по выдаче заработной платы. В результате было возбуждено 59 уголовных дел в отношении работодателей, не считающих нужным вовремя выплачивать зарплату своим работникам.Из этих уголовных дел лишь к двум руководителям суды посчитали возможным применить наказание.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Сенатор Ирек Ялалов рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Хамитовым
Вчера, 20:36
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04