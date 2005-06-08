По 59 уголовным делам о невыплате зарплаты суды назначили наказание только двум руководителям

Прокуратура Башкирии в прошлом году провела на предприятиях республики надзорные проверки по соблюдению трудового законодательства - по коллективным и индивидуальным договорам, по выдаче заработной платы. В результате было возбуждено 59 уголовных дел в отношении работодателей, не считающих нужным вовремя выплачивать зарплату своим работникам.Из этих уголовных дел лишь к двум руководителям суды посчитали возможным применить наказание.