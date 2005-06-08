Павел Качкаев: <Такого праздника Уфа еще не видела>

Сегодня мэр столицы Башкирии Павел Качкаев рассказал на брифинге о том, что ожидает уфимцев в день города и день российской независимости - 12 июня. По мнению градоначальника главным событием грядущего праздника он считает окончание строительства моста через Дему, потому что этот район, начиная с 2006 года будет активно заселяться, здесь администрация города намерена построить 400 тысяч квадратных метров жилья. 12 июня уфимцев ждет открытие нового здания развлекательного комплекса , где вступят в строй сразу четыре кинозала.