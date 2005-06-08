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Павел Качкаев: <Такого праздника Уфа еще не видела>

8 июня 2005, 17:14
Сегодня мэр столицы Башкирии Павел Качкаев рассказал на брифинге о том, что ожидает уфимцев в день города и день российской независимости - 12 июня. По мнению градоначальника главным событием грядущего праздника он считает окончание строительства моста через Дему, потому что этот район, начиная с 2006 года будет активно заселяться, здесь администрация города намерена построить 400 тысяч квадратных метров жилья. 12 июня уфимцев ждет открытие нового здания развлекательного комплекса , где вступят в строй сразу четыре кинозала.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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