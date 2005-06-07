Убийца милиционера после дискотеки загремел на нары на 19 лет

Верховный суд России оставил без изменения вердикт ВС Башкирии, приговорившей к 19 годам лишения свободы убийцу участкового милиционера Камиля Феткулова в поселке Озерки Караидельского района. Душегуб надеялся на смягчение приговора, потому что уверял, что не собирался лишать жизни милиционера, драку старлей спровоцировал сам, а обвиняемый лишь защищался.Камиль Феткулов был убил в июле минувшего года. Старший лейтенант пришел в служебной форме на сельскую дискотеку 23 июня, сделал замечание нетрезвым парням, устроившим под вечер танцы с обнажением.