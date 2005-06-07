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Убийца милиционера после дискотеки загремел на нары на 19 лет

7 июня 2005, 22:23
Верховный суд России оставил без изменения вердикт ВС Башкирии, приговорившей к 19 годам лишения свободы убийцу участкового милиционера Камиля Феткулова в поселке Озерки Караидельского района. Душегуб надеялся на смягчение приговора, потому что уверял, что не собирался лишать жизни милиционера, драку старлей спровоцировал сам, а обвиняемый лишь защищался.Камиль Феткулов был убил в июле минувшего года. Старший лейтенант пришел в служебной форме на сельскую дискотеку 23 июня, сделал замечание нетрезвым парням, устроившим под вечер танцы с обнажением.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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