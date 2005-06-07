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Подростки придумали, как заставить <ментов шевелиться>

7 июня 2005, 22:30
Дети и подростки, боясь сообщить родителям о потере дорогого сотового телефона, принимаются врать родственникам, что трубку у них отняли грабители. По крайней мере, два таких случая зарегистрировано в третьем по величине городе Башкирии -Салавате.Как сообщила "МК" инспектор по связям с общественностью УВД Салавата Дина Рахмаева, 17-летнего недоросля привела в милицию за руку мама. Отрок рассказал следователям, что шел к своему деду через 50-й квартал, когда его догнали и избили пятеро парней, одетых в камуфляж и берцовые ботинки.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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