Подростки придумали, как заставить <ментов шевелиться>

Дети и подростки, боясь сообщить родителям о потере дорогого сотового телефона, принимаются врать родственникам, что трубку у них отняли грабители. По крайней мере, два таких случая зарегистрировано в третьем по величине городе Башкирии -Салавате.Как сообщила "МК" инспектор по связям с общественностью УВД Салавата Дина Рахмаева, 17-летнего недоросля привела в милицию за руку мама. Отрок рассказал следователям, что шел к своему деду через 50-й квартал, когда его догнали и избили пятеро парней, одетых в камуфляж и берцовые ботинки.