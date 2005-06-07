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Коновалов: "Мирового соглашения в споре по башкирской "нефтянке" быть не может"

7 июня 2005, 15:25
Сегодня прокурор Башкирии Александр Коновалов высказал свою точку зрения на тяжбу между Минимуществом республики и компаниями, управляющими башкирским ТЭКом, которая на этой неделе должна разрешиться в Арбитражном суде РБ. Напомним, что в государственную собственность уже вернулись акции <Башнефти> и <Башкирэнерго>, сделки по передаче их частным фирмам были признаны ничтожными. В правительстве республики были уверены, что в ближайшее время <позитивное для государства> решение будет принято еще по пяти нефтеперерабатывающим предприятиям.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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