Коновалов: "Мирового соглашения в споре по башкирской "нефтянке" быть не может"

Сегодня прокурор Башкирии Александр Коновалов высказал свою точку зрения на тяжбу между Минимуществом республики и компаниями, управляющими башкирским ТЭКом, которая на этой неделе должна разрешиться в Арбитражном суде РБ. Напомним, что в государственную собственность уже вернулись акции <Башнефти> и <Башкирэнерго>, сделки по передаче их частным фирмам были признаны ничтожными. В правительстве республики были уверены, что в ближайшее время <позитивное для государства> решение будет принято еще по пяти нефтеперерабатывающим предприятиям.