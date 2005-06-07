mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Киностудия <Башкортостан> хочет заработать на Марате Башарове

7 июня 2005, 22:14
Из далекой деревушки в город приезжает дед Ахмат для исполнения воли умирающей старушки - привезти ей внука Руслана.Но все не так просто: внук оказывается преуспевающим управляющим банка, для которого собственная карьера важнее семейных ценностей.Ахмат невольно оказался втянутым в водоворот невероятных событий. Преодолевая возникшие на своем пути трудности, Ахмату удается привезти к старушке Руслана, да только не совсем того, за которым ехал:Такой сюжет лег в основу фильма "Ловец ветра", который находится сейчас в производстве киностудии "Башкортостан".
#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Сенатор Ирек Ялалов рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Хамитовым
Вчера, 20:36
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04