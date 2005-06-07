Киностудия <Башкортостан> хочет заработать на Марате Башарове

Из далекой деревушки в город приезжает дед Ахмат для исполнения воли умирающей старушки - привезти ей внука Руслана.Но все не так просто: внук оказывается преуспевающим управляющим банка, для которого собственная карьера важнее семейных ценностей.Ахмат невольно оказался втянутым в водоворот невероятных событий. Преодолевая возникшие на своем пути трудности, Ахмату удается привезти к старушке Руслана, да только не совсем того, за которым ехал:Такой сюжет лег в основу фильма "Ловец ветра", который находится сейчас в производстве киностудии "Башкортостан".