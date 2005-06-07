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Грабь награбленное - по такому принципу у руководителей фирм отбирали нефтепродукты

7 июня 2005, 22:58
Коллегия Верховного суда Башкирии оставила в силе вердикт Орджоникидзевского районного суда Уфы, который приговорил группу мошенников к отбыванию наказания в колонии общего режима сроками от полутора до трех лет. Бойкие парни отнимали у крупных руководителей: нефтепродукты.Как сообщил помощник председателя Верховного суда Башкирии Махмут Хужин, мошенников поймали 22 марта 2003 года, когда они пытались сбыть 44 тонн бензина и дизельного топлива. Кстати, экспроприаторы числились не простыми гражданами, а руководили различными коммерческими структурами.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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