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43 милиционера и два прокурора ответят за укрывательство преступлений

7 июня 2005, 15:27
Сегодня прошло расширенное совместное заседание коллегий прокуратуры и МВД Башкирии по вопросу , по окончанию которой прокурор Башкирии Александр Коновалов и глава МВД РБ Рафаил Диваев встретились с журналистами.В мае прокуратура республики провела широкомасштабную проверку во всех райотделах милиции и выявила многочисленные нарушения в сфере регистрации и учета преступлений. В частности, по итогам этой проверки было привлечено к уголовной ответственности по ст. 286 ч.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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