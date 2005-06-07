43 милиционера и два прокурора ответят за укрывательство преступлений

Сегодня прошло расширенное совместное заседание коллегий прокуратуры и МВД Башкирии по вопросу , по окончанию которой прокурор Башкирии Александр Коновалов и глава МВД РБ Рафаил Диваев встретились с журналистами.В мае прокуратура республики провела широкомасштабную проверку во всех райотделах милиции и выявила многочисленные нарушения в сфере регистрации и учета преступлений. В частности, по итогам этой проверки было привлечено к уголовной ответственности по ст. 286 ч.