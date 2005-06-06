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Верховный суд Башкирии признал решение действующего горсовета о недоверии избиркому Уфы неправомочным

6 июня 2005, 13:05
Верховный суд Башкирии признал решение действующего горсовета, принятого на 13-ой внеочередной сессии, о недоверии избиркому Уфы неправомочным.Напомним, что 28 апреля на экстренной сессии горсовета народные избранники попытались вынести решение и недоверии мэру столицы Башкирии Павлу Качкаеву и впервые созданной избирательной комиссии муниципального образования . На глазах у приглашенной прессы разыгралось настоящее сражение. Депутаты, не выбирая выражений, называли избирательную комиссию <подпольной> и требовали прекращения ее деятельности, а Павла Качкаева обозвали коррупционером.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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