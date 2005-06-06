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Представители ТЭКа предложили властям Башкирии пойти на мировую

6 июня 2005, 16:34
Сегодня в Арбитражном суде Башкирии продолжилось рассмотрение исков Минимущества РБ о передаче акций башкирского ТЭКа в чистую государственную собственность. Напомним, что 14 мая экономической Фемидой признаны ничтожными сделки об отчуждении акций <Башнефти> и <Башкирэнерго>. Однако сегодняшние слушания, как ранее предполагал , приобрели довольно неожиданный, хотя и предсказуемый оборот.Ответчики по искам Минимущества Башкирии в ходе судебного заседания признали, что и предложили министерству заключить мировое соглашение, тем самым решив подружиться с республиканскими властями.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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