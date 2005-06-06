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Наркотики везли в прямой кишке, а автомат Калашникова - в ручной клади

6 июня 2005, 02:55
Управление республиканского наркоконтроля совместно с правоохранительными органами провело комплексную оперативно-профилактическую операцию <Синтез>. 100 совместных групп занимались проверками автотрасс, железнодорожного и воздушного транспорта. Совместно с ФСБ наркополицейские поймали в Уфимском международном аэропорту 40-летнего вьетнамца, который в ручной клади перевозил: боеприпасы от автомата Калашникова! Сотрудники УБОП МВД РБ задержали двух наркоманов, один из которых умудрился спрятать от досмотра 25 доз героина в: анальном отверстии.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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