Наркотики везли в прямой кишке, а автомат Калашникова - в ручной клади

Управление республиканского наркоконтроля совместно с правоохранительными органами провело комплексную оперативно-профилактическую операцию <Синтез>. 100 совместных групп занимались проверками автотрасс, железнодорожного и воздушного транспорта. Совместно с ФСБ наркополицейские поймали в Уфимском международном аэропорту 40-летнего вьетнамца, который в ручной клади перевозил: боеприпасы от автомата Калашникова! Сотрудники УБОП МВД РБ задержали двух наркоманов, один из которых умудрился спрятать от досмотра 25 доз героина в: анальном отверстии.