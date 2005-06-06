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Количество зарегистрированных кандидатов в депутаты Уфимского горсовета достигло 208 человек

6 июня 2005, 13:03
208 человек получили статус кандидата в представительный орган первого созыва муниципального образования . Об этом сегодня журналистам сообщила председатель избирательной комиссии столицы Башкирии Гульшат Арсланова.По ее словам, в отведенный законом срок комиссия зарегистрировала 199 человек, а девять выдвиженцев получили заветное удостоверение кандидата в судебном порядке или через решение ЦИК РБ. Большинство же поданных жалоб на отказ в регистрации судом было отклонено.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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