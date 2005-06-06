Количество зарегистрированных кандидатов в депутаты Уфимского горсовета достигло 208 человек

208 человек получили статус кандидата в представительный орган первого созыва муниципального образования . Об этом сегодня журналистам сообщила председатель избирательной комиссии столицы Башкирии Гульшат Арсланова.По ее словам, в отведенный законом срок комиссия зарегистрировала 199 человек, а девять выдвиженцев получили заветное удостоверение кандидата в судебном порядке или через решение ЦИК РБ. Большинство же поданных жалоб на отказ в регистрации судом было отклонено.