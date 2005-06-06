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Гражданам дали больше времени на раздумья, куда вложить накопления

6 июня 2005, 03:07
На три месяца больше, чем раньше смогут думать граждане по поводу того, куда вложить собственные накопления на старость. А Пенсионному фонду увеличили сроки на рассылку получателям так называемых писем счастья.Как сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Башкирии Фоат Хантимеров, если раньше фонд осуществлял информирование застрахованных лиц до 1 июля, а те, в свою очередь, имели право распоряжаться средствами накоплений до 1 октября, то в 2005 году эти даты изменились до 1 сентября и до 31 декабря соответственно.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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