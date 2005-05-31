Бобслеистам Селиверстову и Голубеву премьер Байдавлетов подарил машины

Успехи уфимской школы спортивного мастерства отметило правительство Башкирии. Причем благодарность выразили не только добрыми словами, но и поощрили материально.Речь идет об уфимских бобслеистах Александре Селиверстове и Сергее Голубеве, завоевавшим в этом сезоне в составе российского экипажа-четверки Кубок планеты и <серебро> на чемпионате мира в Калгари. Премьер-министр Байдавлетов вручил молодым, но уже титулованным спортсменам ключи от автомобилей <ВАЗ-21104> и <ВАЗ-21150>.