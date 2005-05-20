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Прокуратура примет участие в судебном рассмотрении <избирательных> исков

20 мая 2005, 17:56
Жалоб в республиканскую прокуратуру по поводу нарушений избирательного законодательства не поступало. Об этом заявил сегодня прокурор Башкирии Александр Коновалов.В то же время ему известно о 30-ти жалобах, поданных в суд Октябрьского района Уфы на городскую избирательную комиссию. <Согласно законодательству при рассмотрении таких дел предусмотрено участие прокурора, - пояснил Александр Коновалов. - Поэтому мы примем участие в судебном рассмотрении исков, касающихся избирательного процесса>.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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