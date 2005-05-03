В мировое турне Сергей Зверев отправится из Уфы

Четырехкратный обладатель национальной премии , многократный обладатель звания , почетный Профессор Национального Государственного Университета Культуры, Абсолютный чемпион Европы и Чемпион мира, маэстро на глазах у публики создаст с непревзойденной легкостью сверхмодный стиль, невероятно красивые и сложные прически и потрясающие стрижки. Помимо действия, создаваемого на сцене моделями, шоу одновременно является показом шикарных вечерних платьев и потрясающих своей необычностью мужских костюмов, разработанных в лаборатории Сергея Зверева а так же лучших коллекций модельеров и дизайнеров, как России, так и мира. Шоу состоит из нескольких отделений, разного характера действия, как в эмоциональном, так и в ритмическом и музыкальном планах. Эксклюзивное и единственное представлением такого рода действа в Европе и мире, где воедино соединились красота, мода и стиль от легендарного стилиста, уфимцам посчастливится увидеть на сцене ГДК 25 мая в 19 часов. в Уфе> от 04.05.05 г.