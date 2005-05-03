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Posted 3 мая 2005, 15:19

Published 3 мая 2005, 15:19

Modified 10 ноября 2022, 19:13

Updated 10 ноября 2022, 19:13

В мировое турне Сергей Зверев отправится из Уфы

3 мая 2005, 15:19
Легенда парикмахерского искусства приедет в столицу Башкирии в конце мая и пробудет три дня. За это время известный во всем мире дизайнер-модельер и топ-стилист проведет кастинг среди уфимских парней и девушек, выбрав полсотни достойных молодых людей для участия в своем шоу. Уфимскими гастролями Зверев откроет начало мировому туру.Как сообщили организаторы уфимского модного события, феерическое шоу будет представлять собой яркое зрелище с элементами мастер-класса.
Четырехкратный обладатель национальной премии , многократный обладатель звания , почетный Профессор Национального Государственного Университета Культуры, Абсолютный чемпион Европы и Чемпион мира, маэстро на глазах у публики создаст с непревзойденной легкостью сверхмодный стиль, невероятно красивые и сложные прически и потрясающие стрижки. Помимо действия, создаваемого на сцене моделями, шоу одновременно является показом шикарных вечерних платьев и потрясающих своей необычностью мужских костюмов, разработанных в лаборатории Сергея Зверева а так же лучших коллекций модельеров и дизайнеров, как России, так и мира. Шоу состоит из нескольких отделений, разного характера действия, как в эмоциональном, так и в ритмическом и музыкальном планах. Эксклюзивное и единственное представлением такого рода действа в Европе и мире, где воедино соединились красота, мода и стиль от легендарного стилиста, уфимцам посчастливится увидеть на сцене ГДК 25 мая в 19 часов. в Уфе> от 04.05.05 г.
#Денис Объедкин#Культура#Новости
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