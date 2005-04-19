Конституционный суд займется рекламой

Членов организации беспокоят сразу несколько пунктов документа, но более всего та его часть, которая предписывает размещение щитов и билбордов на расстоянии не менее 50 метров от проезжей части. Заявители считают, что такие требования приведут к ограничению деятельности рекламщиков и, как следствие, нанесут колоссальные убытки игрокам на этом рынке. Первое слушание дела в Конституционном суде РБ назначено на завтра, 21 апреля.Напомним, что сначала члены ассоциации намеревались инициировать процесс в Арбитражном суде республики, однако затем передумали и обратились в Конституционный. Скорее всего, толчком к этому послужило решение последнего, которым Фемида признала несоответствующими Конституции РБ <Правила землепользования="" в="" городе="" Уфе="">, также утвержденные депутатами столичного горсовета, и отменила их. Как известно, Постановление КС РБ не может быть пересмотрено иным судом, вступает в силу после его провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. Вероятно, на подобный исход дела и рассчитывают рекламщики. в Уфе> от 20.04.05 г.