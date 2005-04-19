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Posted 19 апреля 2005, 17:50

Published 19 апреля 2005, 17:50

Modified 10 ноября 2022, 19:13

Updated 10 ноября 2022, 19:13

Конституционный суд займется рекламой

19 апреля 2005, 17:50
Новые <Правила размещения и эксплуатации средств наружной рекламы и информации в городе Уфе>, утвержденные депутатами горсовета столицы Башкирии, станут предметом разбирательства в Конституционном суде.Как сообщила сотрудник КС РБ Светлана Валько, с исковым заявлением на соответствие упомянутых правил Основному закону республики обратилась <Ассоциация профессиональных участников рынка рекламы Республики Башкортостан>.
Членов организации беспокоят сразу несколько пунктов документа, но более всего та его часть, которая предписывает размещение щитов и билбордов на расстоянии не менее 50 метров от проезжей части. Заявители считают, что такие требования приведут к ограничению деятельности рекламщиков и, как следствие, нанесут колоссальные убытки игрокам на этом рынке. Первое слушание дела в Конституционном суде РБ назначено на завтра, 21 апреля.Напомним, что сначала члены ассоциации намеревались инициировать процесс в Арбитражном суде республики, однако затем передумали и обратились в Конституционный. Скорее всего, толчком к этому послужило решение последнего, которым Фемида признала несоответствующими Конституции РБ <Правила землепользования="" в="" городе="" Уфе="">, также утвержденные депутатами столичного горсовета, и отменила их. Как известно, Постановление КС РБ не может быть пересмотрено иным судом, вступает в силу после его провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. Вероятно, на подобный исход дела и рассчитывают рекламщики. в Уфе> от 20.04.05 г.
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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