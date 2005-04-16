Зрители кинотеатра <Родина> будут вынуждены смотреть антинаркотические ролики

Российское управление наркоконтроля наснимало роликов антинаркотического содержания. А УФСНК по Башкирии договорился с кинотеатром <Родина>, расположенного в столице республики о показе короткометражек перед каждым сеансом. Как сообщила директор кинотеатра <Родина> Татьяна Разина, . <Более того, мы часто бесплатно приглашаем детей из различных школ на кассовые фильмы текущего репертуара. Ребята очень довольны, и подобную практику мы намерены сохранить и в дальнейшем>, - добавила Тамара Анатольевна.