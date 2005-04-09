Сергей Веремеенко готовит склепы для своих друзей

Корреспондент с усатым банкиром летает над его угодьями на личном самолете последнего и наблюдает, как впритык с поместьем Веремеенко возвышается дача Пугачевой, до сих пор не снесшая спорную баню. Однако жена Сергея Алексеевича уверяет журналиста, что вопросов с Митволем ее супруг не имеет. Телезрители многое для себя уяснили, увидев, как живет бывший кандидат в президенты Башкирии.В сюжете <барин> выглядел <быковатым>, с распальцованными руками и самовлюбленным: . В усадьбе герой передачи проживает с молодой 22-летней женой, писаной русской красавицей. В имении нет ни намека на троих отпрысков, которых согласно предвыборной легенде Веремеенко воспитывает и лелеет, зато идет строительство храма прямо на приусадебном участке. Раб Божий Веремеенко, по признанию жены Марины, возводит культовое сооружение . В подвале еще непостроенного храма уже расположился склеп, куда перенесли захоронения родственников. По словам супруги олигарха, в этом церковном подвале будут замурованы и она, и ее супруг, и даже их друзья просятся, место заказывают. Судя по всему Веремеенко, в этом имении собирается жить долго. Участок в 500 гектаров отобран за долги у местного колхоза . Завладение этим хозяйством, со слов репортера НТВ, выглядит странно - якобы колхозники брали кредит в банке, отдать не смогли и финансовое учреждение забрало долг землей. Сделка эта выглядит неправомочной. Колхозники жгут костры и стоят с вилами у забора православного олигарха, желая получить обратно свои наделы, а судя по появлению этого разоблачительного сюжета, Сергея Веремеенко ждут разборки с прокуратурой.