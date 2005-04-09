mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 апреля 2005, 15:30

Published 9 апреля 2005, 15:30

Modified 10 ноября 2022, 19:13

Updated 10 ноября 2022, 19:13

Сергей Веремеенко готовит склепы для своих друзей

9 апреля 2005, 15:30
Сегодня на телеканале НТВ в программе телезритель мог наблюдать истинного Сергея Веремеенко, такого, каким стеснялись показывать создатели его имиджа. Программа была посвящена частным участкам, расположившимся в районе Истринского водохранилища. В задачу репортера входило доказать, что природоохранный чиновник Олег Митволь, мягко говоря, близорук - у коттеджей находящихся в 50 метрах от воды уже стоят бульдозеры, готовые их сносить до основания, в то время как некое частное лицо по имени Сергей Веремеенко размахнулся со строительством прямо на берегу водоема.
Корреспондент с усатым банкиром летает над его угодьями на личном самолете последнего и наблюдает, как впритык с поместьем Веремеенко возвышается дача Пугачевой, до сих пор не снесшая спорную баню. Однако жена Сергея Алексеевича уверяет журналиста, что вопросов с Митволем ее супруг не имеет. Телезрители многое для себя уяснили, увидев, как живет бывший кандидат в президенты Башкирии.В сюжете <барин> выглядел <быковатым>, с распальцованными руками и самовлюбленным: . В усадьбе герой передачи проживает с молодой 22-летней женой, писаной русской красавицей. В имении нет ни намека на троих отпрысков, которых согласно предвыборной легенде Веремеенко воспитывает и лелеет, зато идет строительство храма прямо на приусадебном участке. Раб Божий Веремеенко, по признанию жены Марины, возводит культовое сооружение . В подвале еще непостроенного храма уже расположился склеп, куда перенесли захоронения родственников. По словам супруги олигарха, в этом церковном подвале будут замурованы и она, и ее супруг, и даже их друзья просятся, место заказывают. Судя по всему Веремеенко, в этом имении собирается жить долго. Участок в 500 гектаров отобран за долги у местного колхоза . Завладение этим хозяйством, со слов репортера НТВ, выглядит странно - якобы колхозники брали кредит в банке, отдать не смогли и финансовое учреждение забрало долг землей. Сделка эта выглядит неправомочной. Колхозники жгут костры и стоят с вилами у забора православного олигарха, желая получить обратно свои наделы, а судя по появлению этого разоблачительного сюжета, Сергея Веремеенко ждут разборки с прокуратурой.
#Денис Объедкин#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика