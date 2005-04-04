Глупый скворец получит итальянское жилище

В минувшую пятницу в Уфе стартовала акция, посвященная международному дню птиц. Ее главная задача - оснащение центральных улиц столицы Башкирии эксклюзивными жилищами для пернатых. По заказу администрации Уфы развешивать импортные скворечники взялся зеленхоз. Птичьи домики разработал итальянец Ральф Мосини, а произвела их в больших количествах фирма Ecoles porta. Идея акции пришла из Рима, где подобные устроения птичьей жизни ежегодная традиция. В будущем администрацией Уфы планируется дальнейшее сотрудничество с римской мэрией.