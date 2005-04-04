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Глупый скворец получит итальянское жилище

4 апреля 2005, 18:55
В минувшую пятницу в Уфе стартовала акция, посвященная международному дню птиц. Ее главная задача - оснащение центральных улиц столицы Башкирии эксклюзивными жилищами для пернатых. По заказу администрации Уфы развешивать импортные скворечники взялся зеленхоз. Птичьи домики разработал итальянец Ральф Мосини, а произвела их в больших количествах фирма Ecoles porta. Идея акции пришла из Рима, где подобные устроения птичьей жизни ежегодная традиция. В будущем администрацией Уфы планируется дальнейшее сотрудничество с римской мэрией.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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