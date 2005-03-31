Главой Минэкономразвития Башкирии стал гендиректор оборонного предприятия

Сегодня Муртаза Рахимов своим указом назначил главой министерства экономического развития и промышленности Николая Пучнина. Одновременно вновь назначенный министр стал и заместителем председателя правительства Башкирии (вице-премьером).Николай Борисович выводил в свое время из кризиса уфимское предприятия , являясь внешним управляющим, а затем стал гендиректором этого оборонного завода.Напомним, что на сегодняшней коллегии Минэкономразвития РБ имя министра не называлось, (Муртаза Рахимов подписал упомянутый указ только вечером), а потому г-н Пучнин сотрудникам аппарата пока не представлен.