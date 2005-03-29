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29 марта 2005, 22:36
Сергей КИРИЕНКО, полномочный представитель президента РФ в ПФО: .Радий ХАБИРОВ, глава администрации президента РБ:. Барый КИНЗЯГУЛОВ, председатель ЦИК Башкирии:. в Уфе> от 30.03.05 г.
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