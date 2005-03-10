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Спектакль по новому произведению автора <Башкирского девственника> с успехом идет в театре

10 марта 2005, 17:40
В Салавате с успехом идет спектакль по пьесе Айдара Хусаинова , правда, режиссер башкирского театра изменил оригинальное название, и в репертуарной афише у пьесы другое имя - .Это второй спектакль по произведению писателя на подмостках театров Башкирии. В прошлом году в Стерлитамакском русском драматическом театре состоялась премьера постановки по другой хусаиновской пьесе.Г-н Хусаинов широко известен как переводчик эпоса с башкирского на русский язык. Он автор нашумевшего в свое время романа , а также стихотворений и рассказов.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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