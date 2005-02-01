Сельского стриптизера, убившего милиционера, приговорили к 19 годам тюрьмы

Камиль Феткулов, в служебной форме придя на сельскую дискотеку 23 июня, сделал замечание нетрезвым парням, устроившим под вечер танцы с обнажением. Приехавшие в Озерки на дискотеку жители Караидели уже разделись до трусов. На просьбу Феткулова одеться и вести себя прилично один из местных жителей предложил участковому <разобраться> на улице. Старший лейтенант, не испугавшись угроз недавно освободившегося из мест лишения свободы 40-летнего хулигана, спокойно вышел за двери деревенского клуба. Что произошло между представителем закона и бывшим уголовником за несколько минут, следствие установить не смогло. Не нашлось и свидетелей, видевших, как разгорелся конфликт. Когда случайные прохожие подошли к месту <разборок>, участковый лежал на земле и захлебывался кровью. А пьяный любитель обнаженных танцев сжимал в руке штакетник, которым и отделал Феткулова. К месту трагедии прибежала 14-летняя дочка участкового, приехавшая к нему из Уфы на каникулы. Мужчину осторожно погрузили в карету скорой помощи, но в машине, на глазах у дочери Феткулов скончался. В горле несчастного оказался сломан щитовидный хрящ и страж порядка задохнулся. В суете с вызовом <скорой> и местного фельдшера, беготне за бинтами никто не заметил, куда делся убийца. Как потом выяснилось, рецидивист, утолив пьяную агрессию, преспокойненько отправился в дом своей матери и улегся спать. Преступник ранее неоднократно был судим за хулиганство, избиение сотрудника милиции и изнасилование. В общей сложности парень уже отсидел более пяти лет. Теперь же, если Верховный суд России оставит приговор башкирского суда без изменений, за решеткой убийце милиционера придется провести рекордно долгий срок. в Уфе> № 5 от 02.02.05 г.