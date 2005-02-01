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Posted 1 февраля 2005, 20:52

Published 1 февраля 2005, 20:52

Modified 10 ноября 2022, 19:14

Updated 10 ноября 2022, 19:14

Сельского стриптизера, убившего милиционера, приговорили к 19 годам тюрьмы

1 февраля 2005, 20:52
В июле минувшего года в поселке Озерки в Караидельском районе был убит участковый Камиль Феткулов. Верховный суд РБ приговорил виновного в смерти милиционера преступника к 19 годам лишения свободы. Как сообщили в Уфе> в Верховном суде РБ, убийца стража порядка со столь серьезным сроком наказания не согласился и обжаловал приговор. В своем заявлении он утверждает, что не собирался лишать жизни милиционера, драку старлей спровоцировал сам, а обвиняемый лишь защищался и поэтому заслуживает более мягкого наказания.
Камиль Феткулов, в служебной форме придя на сельскую дискотеку 23 июня, сделал замечание нетрезвым парням, устроившим под вечер танцы с обнажением. Приехавшие в Озерки на дискотеку жители Караидели уже разделись до трусов. На просьбу Феткулова одеться и вести себя прилично один из местных жителей предложил участковому <разобраться> на улице. Старший лейтенант, не испугавшись угроз недавно освободившегося из мест лишения свободы 40-летнего хулигана, спокойно вышел за двери деревенского клуба. Что произошло между представителем закона и бывшим уголовником за несколько минут, следствие установить не смогло. Не нашлось и свидетелей, видевших, как разгорелся конфликт. Когда случайные прохожие подошли к месту <разборок>, участковый лежал на земле и захлебывался кровью. А пьяный любитель обнаженных танцев сжимал в руке штакетник, которым и отделал Феткулова. К месту трагедии прибежала 14-летняя дочка участкового, приехавшая к нему из Уфы на каникулы. Мужчину осторожно погрузили в карету скорой помощи, но в машине, на глазах у дочери Феткулов скончался. В горле несчастного оказался сломан щитовидный хрящ и страж порядка задохнулся. В суете с вызовом <скорой> и местного фельдшера, беготне за бинтами никто не заметил, куда делся убийца. Как потом выяснилось, рецидивист, утолив пьяную агрессию, преспокойненько отправился в дом своей матери и улегся спать. Преступник ранее неоднократно был судим за хулиганство, избиение сотрудника милиции и изнасилование. В общей сложности парень уже отсидел более пяти лет. Теперь же, если Верховный суд России оставит приговор башкирского суда без изменений, за решеткой убийце милиционера придется провести рекордно долгий срок. в Уфе> № 5 от 02.02.05 г.
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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