Покоритель Австралии Марат Сафин прилетел в Россию с новой девушкой

- Господи, женщины, да оставьте меня в покое! - жалостливым голосом умолял Марат Сафин журналисток и поклонниц, которые вчера ждали его в московском аэропорту "Шереметьево-2"...Никогда бы не подумала, что у свежеиспеченного победителя Australian Open может быть такое грустное лицо!- Вас все тут так ждали, хотели встретить как героя, а вы бегали от нас по всему аэропорту - почему?- Потому что мне это не нужно. Ну сами подумайте: какие могут быть эмоции после суток в самолете и двух пересадок?! Я сейчас совершенно не готов рассказывать о подачах и соперниках.