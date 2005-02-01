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Покоритель Австралии Марат Сафин прилетел в Россию с новой девушкой

1 февраля 2005, 22:07
- Господи, женщины, да оставьте меня в покое! - жалостливым голосом умолял Марат Сафин журналисток и поклонниц, которые вчера ждали его в московском аэропорту "Шереметьево-2"...Никогда бы не подумала, что у свежеиспеченного победителя Australian Open может быть такое грустное лицо!- Вас все тут так ждали, хотели встретить как героя, а вы бегали от нас по всему аэропорту - почему?- Потому что мне это не нужно. Ну сами подумайте: какие могут быть эмоции после суток в самолете и двух пересадок?! Я сейчас совершенно не готов рассказывать о подачах и соперниках.
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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