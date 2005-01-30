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Сватовство магистра. Зятем президента станет провинциал из Стерлитамака?

30 января 2005, 20:45
Стерлитянин Константин Перегудин, шестикурсник физфака МГУ и будущий магистр, благодаря журналистам в одночасье стал главным женихом страны. На недавней встрече Путина со студентами Перегудин спросил президента про дочерей. Костин вопрос задел гаранта за живое. "Хотите познакомиться? Можно. Заезжайте в гости", - сказал Путин обомлевшему студенту. "Заезжайте", а адреса не дал! решил помочь потенциальному зятю гаранта в деликатном деле. Для начала мы пригласили Константина в редакцию. И посоветовали захватить портфолио.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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