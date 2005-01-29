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Чиновник, переехавший в Подмосковье из Башкирии, решил жилищный вопрос в обход начальства

29 января 2005, 20:09
С благословения родителя, директора одного из филиалов государственного предприятия "Мособлгаз", получила в собственность шикарную квартиру в подмосковном Дмитрове его 14-летняя дочь. В результате приватизации государственного жилья 49-летний чиновник оказался в центре громкого скандала. Как стало известно "МК", Александр Поляков вместе с супругой и двумя дочерьми переехал из Башкирии в Подмосковье четыре года назад и занял пост директора "Дмитровмежрайгаз".
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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