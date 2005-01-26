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Запеченную голову мужа многодетная мать приготовила для любовника

26 января 2005, 03:44
В выгребной яме туалета жительницы Благовещенска оперативниками было обнаружено расчлененное тело 30-летнего мужчины. Несчастный погиб еще в январе прошлого года, однако о столь страшной тайне деревенского клозета стало известно только сейчас. Прибывшие на место происшествия эксперты со дна ямы с фекалиями вытащили полиэтиленовый мешок, в котором находились скелетированные останки туловища. Черепа растворившегося в экскрементах человека в туалете не было. Как сообщили в Уфе> в Благовещенской межрайонной прокуратуре, погибший оказался мужем владелицы сортира.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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