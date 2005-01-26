Запеченную голову мужа многодетная мать приготовила для любовника

В выгребной яме туалета жительницы Благовещенска оперативниками было обнаружено расчлененное тело 30-летнего мужчины. Несчастный погиб еще в январе прошлого года, однако о столь страшной тайне деревенского клозета стало известно только сейчас. Прибывшие на место происшествия эксперты со дна ямы с фекалиями вытащили полиэтиленовый мешок, в котором находились скелетированные останки туловища. Черепа растворившегося в экскрементах человека в туалете не было. Как сообщили в Уфе> в Благовещенской межрайонной прокуратуре, погибший оказался мужем владелицы сортира.