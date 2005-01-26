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В Конституционном суде Башкирии под присягу подведут свидетелей и экспертов

26 января 2005, 04:07
Конституционный суд РБ утвердил регламент, который устанавливает порядок работы этого органа Фемиды. Полномочия Конституционного суда Башкирии закреплены соответствующим правовым актом еще в 1992 году, новый же документ детально конкретизирует то, что осталось за рамками республиканского закона. Как сообщили в Уфе> в секретариате КС РБ, в регламенте содержится ряд важных положений, касающихся организации деятельности Конституционного суда. К примеру, решение о выступлении председателя КС РБ с заявлением от имени суда принимается по инициативе любого из служителей конституционной Фемиды.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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