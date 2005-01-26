Мастера конферанса проиграли ди-джеям

В столице Башкирии подведены итоги первого независимого конкурса DJ и MC. Как сообщили в Уфе> организаторы, комитет по молодежной политике при администрации столицы республики, в умении вертеть пластинки соревновались 16 юношей. В финал же вышли пять человек: Евгений Батурин, Илья Головков, Алексей Степанов, Виталий Станкевич и Андрей Старостин. Жюри оценивало юные таланты по нескольким критериям: умение держаться на публике, контакт с ней, хорошее знание материала, использование различных музыкальных стилей и направлений, психология управления залом.