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Мастера конферанса проиграли ди-джеям

26 января 2005, 02:20
В столице Башкирии подведены итоги первого независимого конкурса DJ и MC. Как сообщили в Уфе> организаторы, комитет по молодежной политике при администрации столицы республики, в умении вертеть пластинки соревновались 16 юношей. В финал же вышли пять человек: Евгений Батурин, Илья Головков, Алексей Степанов, Виталий Станкевич и Андрей Старостин. Жюри оценивало юные таланты по нескольким критериям: умение держаться на публике, контакт с ней, хорошее знание материала, использование различных музыкальных стилей и направлений, психология управления залом.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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