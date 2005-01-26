Лидером по коррупционным уголовным делам стал Туймазинский район Башкирии

В минувшем году органами прокуратуры Башкирии возбуждено 15 уголовных дел, связанных с коррупцией. Верхнюю строчку этого рейтинга занял Туймазинский район республики.Как сообщили в Уфе> в пресс-службе прокуратуры РБ, <под статью> попал заместитель главы администрации Туймазов и одноименного района. Уголовное дело в отношении него заведено по факту многочисленных нарушений тендерного конкурса при реконструкции спорткомплекса - в результате завышения цен переплачено более семи миллионов рублей.