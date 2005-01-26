Из МВД Башкирии уволили свыше 170 <нехороших> милиционеров

Расширенная коллегия республиканского Министерства внутренних дел прошла в столице Башкирии в минувшую среду. На ней подведены итоги работы милиции в минувшем году. Как сообщили в Уфе> в пресс-службе ведомства, в 2004 году раскрыто более 500 преступных посягательств, совершенных организованными преступными группами. Выявлено более 8,5 тысячи экономических преступлений. Пресечено свыше 250 попыток уклонения от налогообложения, в государственный бюджет возмещено более 200 миллионов рублей.