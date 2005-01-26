mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Из МВД Башкирии уволили свыше 170 <нехороших> милиционеров

26 января 2005, 02:36
Расширенная коллегия республиканского Министерства внутренних дел прошла в столице Башкирии в минувшую среду. На ней подведены итоги работы милиции в минувшем году. Как сообщили в Уфе> в пресс-службе ведомства, в 2004 году раскрыто более 500 преступных посягательств, совершенных организованными преступными группами. Выявлено более 8,5 тысячи экономических преступлений. Пресечено свыше 250 попыток уклонения от налогообложения, в государственный бюджет возмещено более 200 миллионов рублей.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Сенатор Ирек Ялалов рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Хамитовым
Вчера, 20:36
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04