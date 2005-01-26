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Им можно всё

26 января 2005, 10:20
<Вот и приходится мне, старому солдату Великой России, в такой знаменательный год- год 60-летия Победы над нацистской Германией, опять встать из окопа, - объясняет в письме в редакцию участник Великой Отечественной войны, 80-летний уфимец Григорий Тащук свое желание выйти на площадь.- Если вы не остановите этот беспредел, то я вместе со своей женой, тоже ветераном войны, вынужден буду оповестить всех людей, что теперь бьют победителей, бьют подло, потому, что бьют свои, не стесняясь - оправдывается Григорий Иванович.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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