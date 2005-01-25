Слабое звено. Кто тянет команду вниз?

<Салават Юлаев> сейчас играет достаточно самоотверженно и уверенно, что, безусловно, заслуживает уважения со стороны болельщиков и внимания со стороны специалистов. Дружину Ишматова временами лихорадит - но это больше похоже на признак выздоровления, чем на начало болезни. В трех матчах, которым мы уделим сегодня внимание, следует отметить в первую очередь то, что команда научилась достигать возможного. Огорчает лишь, что в уфимском клубе остаются слабые места, которыми может воспользоваться любой грамотный соперник.