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Слабое звено. Кто тянет команду вниз?

26 января 2005, 00:39
<Салават Юлаев> сейчас играет достаточно самоотверженно и уверенно, что, безусловно, заслуживает уважения со стороны болельщиков и внимания со стороны специалистов. Дружину Ишматова временами лихорадит - но это больше похоже на признак выздоровления, чем на начало болезни. В трех матчах, которым мы уделим сегодня внимание, следует отметить в первую очередь то, что команда научилась достигать возможного. Огорчает лишь, что в уфимском клубе остаются слабые места, которыми может воспользоваться любой грамотный соперник.
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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