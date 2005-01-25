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Мэрия сказала <нет> торговым палаткам и временным ларькам

26 января 2005, 00:55
Вчера в администрации Уфы прошла пресс-конференция по проблемам торговли и общественного питания в столице Башкирии. Начальник управления потребительского рынка Ирина Рублева обнародовала цифры за прошедший год, касающиеся этой отрасли. Предприятиями торговли за прошедший год получено прибыли на сумму более миллиарда рублей, что позволило торговле занять второе место по формированию бюджета города, уступив лишь промышленности. Общий оборот розничной торговли предприятий города составил 48,5 миллиарда рублей, на душу населения продано товаров на сумму более 46 тысяч рублей.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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